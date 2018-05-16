Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas! Jose Sosa...
Yeni sezon için kadroda revizyon yapma planları içinde olan Beşiktaş ile yüksek maliyetli futbolculardan kurtulmak isteyen Trabzonspor arasında Jose Sosa için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor...
- 16.5.2018 04:54
- Güncelleme: 16.5.2018 06:42
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas! Jose Sosa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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