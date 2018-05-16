Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas! Jose Sosa... – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas! Jose Sosa...

    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dev takas! Jose Sosa...

    Yeni sezon için kadroda revizyon yapma planları içinde olan Beşiktaş ile yüksek maliyetli futbolculardan kurtulmak isteyen Trabzonspor arasında Jose Sosa için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor...

    1. 16.5.2018 04:54
    2. Güncelleme: 16.5.2018 06:42
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