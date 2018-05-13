Beşiktaş Musa Çağıran ve Emre Akbaba'yı kadrosuna katıyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    ve Emre Akbaba'yı kadrosuna katıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/musa-cagiran?id=eef0df25-a7e1-4cb5-8955-48d367bfd155" class="" rel="tag">Musa Çağıran</a> ve Emre Akbaba'yı kadrosuna katıyor

    Yeni sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Osmanlısporlu Musa Çağıran dışında, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba'yı da listesine aldı.

    1. 13.5.2018 14:35
    2. Güncelleme: 13.5.2018 14:56
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