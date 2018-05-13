Beşiktaş Musa Çağıran ve Emre Akbaba'yı kadrosuna katıyor
Yeni sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Osmanlısporlu Musa Çağıran dışında, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba'yı da listesine aldı.
- 13.5.2018 14:35
- Güncelleme: 13.5.2018 14:56
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı
Toplam 3
Yorum
GS42 Büyük takım olmak kolay değil hele birde GALATASARAY'sa bunları çok duyduk ŞAMPİYONLUK KUPASINI gözünün önünde kaldıracağız.
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
Husnu Dogru karar tanitimda okay yokuslu kararida emre akbabaicinde bir supriz olsa musacagiran genc besiktas super olurdu
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
yas kac Sayin Orman, Shakira 34 yasina girdimiki, Vodafona Parka cikiyor?
Beşiktaş Musa Çağıran ve Emre Akbaba'yı kadrosuna katıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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