Burak mı Baba mı? – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Burak mı Baba mı?

    Burak mı Baba mı?

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, ilk etapta forvet mevkiine takviye yapacak.

    1. 12.5.2018
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