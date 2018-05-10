Portekiz’den Q7’li çağrı
Portekiz, Dünya Kupası öncesi Beşiktaşlı Quaresma’nın ön planda olduğu bir görselle Tunus maçına çağrı yaptı
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinin de en çok güvendiği isimlerden biri oldu. Portekiz, 2018 Dünya Kupası öncesi Tunus ile hazırlık karşılaşması oynayacak. 28 Mayıs'ta Braga'da oynanacak karşılaşma için Portekiz'in resmi sosyal medya hesabından bir çağrı yapıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Quaresma'nın ön planda olduğu bir görsel hazırlanırken "Dünya Kupasına Geri Sayım! 28 Mayıs'ta Tunus ile karşı karşıyayız ve desteğinize desteğinize güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Portekiz 2018 Dünya Kupası'nda İspanya, Fas ve İran ile aynı grupta mücadele edecek. Quaresma'nın Kayserispor maçında Tosic'e yaptığı 'rabona' asisti Güney Amerika'da gündem oldu. Fox Sports'tan Avrupa Liglerinde haftanın gollerinin yayımlandığı programda Portekizli'nin ortası için, "Beşiktaş'ın stoperi Tosic haftanın golünü atmadı ama haftanın asistini golle tamamladı. Eğer Puşkaş adına sezonun en iyi golü ödülü veriliyorsa, Quaresma'nın ortasından sonra, en iyi asiste de bir ödül verilmeli denebilir. Olsaydı da zaten bu sezonki sahibi belliydi" yorumu yapıldı.
- 10.5.2018
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Toplam 6
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GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
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nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Toplam 1
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Portekiz’den Q7’li çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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