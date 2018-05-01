Beşiktaş, TFF Tahkim Kuruluna başvurdu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    , başvurdu

    Beşiktaş, TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

    Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.

    1. 1.5.2018 16:58
    2. Güncelleme: 1.5.2018 17:33
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