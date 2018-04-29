Tolgay Arslan: "Bizim için çok kötü bir sonuç" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "Bizim için çok kötü bir sonuç"

    Tolgay Arslan: "Bizim için çok kötü bir sonuç"

    Beşiktaşlı oyuncu , 'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az" dedi.

    Beşiktaşlı oyuncu , 'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az" dedi.

    Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay, şunları söyledi;
    "Çok üzgünüz. İstediğimiz sonucu alamadık. Maça da kötü başlamadık aslında ama Galatasaray ilk pozisyonda golü buldu. Girdiğimiz pozisyonları ise değerlendiremedik. İkinci gol de moralimizi bozdu. Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az.
    Bizi buraya kadar destekleyen bütün taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bugün sevdiklerimiz ve ailelerimizi üzdük. Bu saatten sonra kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

    1. 29.4.2018 21:45
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