Tolgay Arslan: "Bizim için çok kötü bir sonuç"
Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az" dedi.
Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, "Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az" dedi.
Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay, şunları söyledi;
"Çok üzgünüz. İstediğimiz sonucu alamadık. Maça da kötü başlamadık aslında ama Galatasaray ilk pozisyonda golü buldu. Girdiğimiz pozisyonları ise değerlendiremedik. İkinci gol de moralimizi bozdu. Bizim için çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansımız var ama çok az.
Bizi buraya kadar destekleyen bütün taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bugün sevdiklerimiz ve ailelerimizi üzdük. Bu saatten sonra kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz."
- 29.4.2018 21:45
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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