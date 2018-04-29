Tek eksik Caner – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
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    Tek eksik Caner

    Tek eksik Caner

    'ın ile oynayacağı maçta tek eksiği .

    'ın ile oynayacağı maçta tek eksiği . Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan tecrübeli sol bek oyuncusu dışında Kartal zorlu deplasmana tam kadro gidecek. , Türk Teledeplasmanında klasik 11'iyle sahada olacak.
    1. 29.4.2018
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