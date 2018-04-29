Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi 4 taraftar gözaltına alındı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Beşiktaş maçı öncesi 4 taraftar gözaltına alındı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Beşiktaş maçı öncesi 4 taraftar gözaltına alındı

    Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 4 taraftar gözaltına alındı

    ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Stadyumu'na ulaştı.

    Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

    4 TARAFTAR GÖZALTINDA
    Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı.

    BEŞİKTAŞLI TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI
    Öte yandan Vodafone Park'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.

    1. 29.4.2018 16:19
    2. Güncelleme: 29.4.2018 17:05
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