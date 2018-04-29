Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi3 isim sınırda – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    ’ta derbisi öncesi3 isim sınırda

    Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi3 isim sınırda

    'da derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında.

    'da derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında. , Alvaro ve , bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta maçında forma giyemeyecekler.

    1. 29.4.2018
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