Beşiktaş'ta Alvaro Negredo seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 28 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta Alvaro seriyi sürdürmek istiyor

    Beşiktaş'ta Alvaro Negredo seriyi sürdürmek istiyor

    'ın İspanyol santrforu Alvaro da son haftalardaki formunu G.Saray karşısında sürdürmeye çalışacak.

    Takımının son 2 haftada Akhisar ve ile yaptığı karşılaşmada birer gol bulan İspanyol oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. , ligde 7 gol kaydetti. Derbi maçlardaki etkili oyunuyla dikkati çeken Negredo, ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Negredo, 'ndaki F.Bahçe maçında da bir gol atmıştı.

    1. 28.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Alvaro Negredo seriyi sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN