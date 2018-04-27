Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.
Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu.
Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 27.4.2018 18:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
bjk Ne raporu ortalık karışmış BJK'li oyuncu ne yapacak orada tabiki içeri girecek. Hakemin güvenliği sağlayıp çağırdıda gelmediler mi?
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Toplam 23
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karado şenol hocanın başıdaki kişi niye gülüyor ?
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