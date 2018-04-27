Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    son yolculuğuna uğurlandı

    Yemen Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı

    Vefat eden ile Kulübünün eski yöneticisi , son yolculuğuna uğurlandı.

    Vefat eden ile Kulübünün eski yöneticisi , son yolculuğuna uğurlandı.

    İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı , kokartlı hakem , spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.

    Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu.

    Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    1. 27.4.2018 18:30
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