Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Akıl tutulması yaşıyorlar!" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'tan 'ye: "Akıl tutulması yaşıyorlar!"

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Akıl tutulması yaşıyorlar!"

    Yönetimi, 'nin dün yaptığı açıklamalara resmi siteden sert tepki gösterdi: "Fenerbahçe Başkanı ve yönetici 'nun sözlerini esefle kınıyor, Türk Sporunun bu nefret söyleminden kurtulmasını diliyoruz. Federasyonun kurulları bu söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler"

    Kulübü, F.Bahçe Başkanı ve yönetici 'nun dün yaptığı basın toplantısındaki söylemlerine resmi site üzerinden çok sert yanıt verdi. Siyah-beyazlılar Yıldırım ve Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınadıklarını belirtirken, dünyasının bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını dilediklerini ifade ettiler. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

    "Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler. Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı 'aşağılama', renkler ve memleketler üzerinden 'nefret suçu' işleme hakkı vermemektedir.

    Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar? Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da; sadece Türk Sporu'na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir. Son olarak belirtmek isteriz ki; Beşiktaş'ta milyonların alın teri ve emeği vardır. Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. Beşiktaş'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması' yaşadıklarıdır."

    İNSAN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR
    Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun dün yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyunu yanılttığını söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, " ve insanların aklıyla alay ediyor. Fenerbahçe, kamuoyunun algısını değiştirmeye, kurulları da bugün 'den çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor. Beşiktaş, hakemin talimatları dışında bir harekette bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

    KENDİLERİ GİTTİLER CEZASINI ÇEKTİLER
    Yönetici Mahmutyazıcıoğlu, sarı-lacivertlilerin dün düzenlediği basın toplantısında örnek verdikleri maçı ile ilgili olarak, "F.Bahçe Başkanı Aziz Bey ve yönetici Şekip Bey insanların aklıyla alay ediyor. Bugünkü basın toplantısında sürekli örnek verdikleri Trabzonspor maçında Fenerbahçe, o günkü kulüp başkanının talimatıyla sahadan çekilmiş ve hakemin bütün ikazına rağmen sahaya çıkmamıştır. Karşılığında da cezasını almıştır" açıklamasında bulundu.

    GÖRÜNTÜLERİ 'İYİ' İZLESELER ANLARLAR
    'in, maçın tatil edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğünün altını çizen Mahmutyazıcıoğlu şöyle devam etti: "Maçın temsilcisi, soyunma odası önüne gelip takım kaptanını yanına çağırarak müsabakanın tatil edildiğini haber verince Şenol Güneş ambulansla hastaneye götürülüyor. Dersine bu kadar iyi çalışan, belgesel gibi görüntü hazırlayıp dakika dakika kritik yapıp algı oluşturmaya çalışan Aziz Bey ve Şekip Bey neden bu görüntüleri paylaşmadı!"

    1. 25.4.2018
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