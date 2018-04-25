Beşiktaş'ta 4'te 4 hedefi tuttu
Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 62'ye yükselten Beşiktaş, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle derbiye kadar olan periyottaki 4'te 4 hedefini de tutturdu.
BAŞAKŞEHİR MAÇININ ARDINDAN 4'TE 4 HEDEFİ TUTTU
Sezonun ikinci yarısında yalnızca Başakşehir deplasmanında mağlup olan Beşiktaş, bu maçın ardından Galatasaray derbisine kadar olan periyotta oynanacak 4 maçta 12 puan hedefliyordu. Alanyaspor galibiyetiyle başlayan 4 maçlık seri, Göztepe, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla devam etti. Son 2 sezonda Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş'ta tek hedef bu maçı da kazanarak zirveye kurulmak.
- 25.4.2018 10:58
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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