Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Quaresma'yı 'ye şikayet etti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Quaresma'yı <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>'ye şikayet etti

    , olaylı derbisinde 'nın yaptığı hareketler nedeniyle Portekizli oyuncuyu 'ye şikayet etti.

    yönetiminin 'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı maçıyla ilgili olarak bir hamlede daha bulunduğu ortaya çıktı.

    Siyah-Beyazlılar'ın kazandığı korner atışlarında köşe gönderine giden 'nın tribünlere hareket yaptığı görüntüleri 'na sunarak Portekizli futbolcuyu taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi. (Habertürk)

    1. 25.4.2018 10:40
    2. Güncelleme: 25.4.2018 10:50
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