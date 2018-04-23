Vida oynadı hata yaptı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    oynadı hata yaptı

    Vida oynadı hata yaptı

    'ta kupa maçında kırmızı kart gören dünkü maçında tribündeydi.

    'ta kupa maçında kırmızı kart gören dünkü maçında tribündeydi. Portekizli futbolcunun yerine stoperde oynadı. Ancak Hırvat savunmacı iyi bir gününde değildi. Malatya'nın Pereira ila attığı golde rakibe uzak durması yüzünden Fabri topu oldukça geç gördü.
    1. 23.4.2018
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