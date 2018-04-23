Şenol Güneş: Bugün herkes çocukluğuna döndü – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    : Bugün herkes çocukluğuna döndü

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: Bugün herkes çocukluğuna döndü

    Beşiktaş Teknik Direktörü , bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Güneş, "Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını anıyoruz. Bugün burada herkes çocukluğuna döndü" dedi.

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman sırasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Teknik Direktörü , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve demokrasiye geçiş olduğunu ifade eden Güneş, "Her gün demokratik anlayışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bugünlere gelmemizi sağlayan başta Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, ülkenin kurtuluşunda savaşan şehitlerimizi anıyoruz. Bugün bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirebilmek. O günden bugüne hizmetleri olan çok kişi olmuştur. Bugün de oluyor. Her gün yeni bir şeyler yapılıyor. Türkiye ekonomik ve sosyal olarak büyüme trendinde ama sosyal ve psikolojik olarak daha büyük mesafe almamız gerekiyor. Bürokrasiden demokrasiye geçtik ama demokrasi anlayışında hala eksikler olduğunu düşünüyoruz. Bunu hep beraber yapacağız. Farklı düşüncelerimiz olacaktır ama farklı düşünceler içinde bir bütün oluşturmak durumundayız. Zıtların uyumu dediğimiz, herkesin kucaklandığı, ötekileştirmenin olmadığı ortamı istiyoruz" diye konuştu.

    "Hükümet de, siyasi partiler de insana hizmet etmek için uğraşıyor"
    Sporcuların ve sanatçıların, hizmet etmek için daha çok çalışması gerektiğinin altını çizen , "Bugünkü hükümetin de, siyasi partilerin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler ve hükümetler, ülke insanına hizmette bulunabilmek için uğraşıyorlar. Bize düşen görev de, hükümetlerin bizden istediğini yapmaktır. Sanatın ve sporun, insanların nefes aldığı alan olduğunu düşünüyorum. Tabii sanatçıların ve sporcuların kendi işlerini yapması, düşüncelerini söylemesi önemli ama her şeyden önce ülkenin menfaati için çok çalışmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "Ülkenin nimetlerinden faydalanıp, hainlik yapmak doğru değildir"
    Takımın yenileme idmanı yaptığını söyleyen Şenol Güneş, "23 Nisan'da sanat camiasının yanı sıra kendi oyuncularımızın ve personelimizin çocuklarıyla birlikteyiz. Güzel havayı güzel birlikteliklerle devam ettiriyoruz. Herkes çocukluğuna döndü. Bazı sanatçı arkadaşlarla konuşurken, aynı çocukluk duygusuyla buraya geldiğini söyledi. Çocukluğa dönmekte fayda var. Hiçbir zaman aklımızı bir kenara bırakmayalım. Sevgiyi ve saygıyı unutmayalım. Gelecek günlere umutlarımızı, hayallerimizi, beklentilerimizi büyüterek devam edelim. Maalesef sıkıntılar var. Bazen farklı görüşler var. Sporda şiddet var. Bunları azaltmak için yine o işi yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Herkes kendi işine sahip çıkıp, sorumlulukları yerine getirirse başkalarının buna müdahale etmesine gerek kalmaz. Birey olarak mutlu oluyoruz ama ailelerimiz mutlu olursa daha mutlu oluyoruz. Kurumların da ülkenin de iyi olması gerekiyor. Ülkenin nimetlerinden faydalanan insanlarız. Ne görev verilirse onu yapmaya çalışacağız. Ülkenin nimetlerinden faydalanıp onlardan şikayetçi olmak, hainlik yapmak, zarar vermek haksızlıktır. Doğru da değildir. Bunu düzeltmek istiyoruz. Bunu da birlikte yapacağız" dedi.

    "Kaliteli insan topluluğuyuz"
    Takımdaki yabancı oyuncuların da kendi ülkelerinin bayraklarını alarak kutlamaya katıldığı hatırlatılan Şenol Güneş, "Biz bir futbol takımıyız ama kaliteli bir insan topluluğuyuz. Takımda her kesimden insan var. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte olan bir toplumuz. Beşiktaş da böyle bir camia. Kimseyi rengi ve ırkı itibarıyla dışlamamak lazım. Tarihimize bakarsak en güzelini yapan biziz. Herkesin birbirine selam verdiği dönemlerden geldik. Biraz hızlı ekonomik büyümeler sosyal büyümeleri geriye attı. Kültür erozyonuna neden oldu. Nereden geldiğimizi bilelim. Antrenmanda ve antrenman dışında davranışları önemli. O yüzden buradaki tesisi sosyalleştirmeye döndük. İnsanlar biraz nefes alsın, ortak değerleri yaşasın. Takımda 8 ülkeden oyuncular var. Dünyanın bir ucundan geldiler. Ülkemize geldiklerinde burayı tanıyorlar. Bundan daha iyi tanıtım yoktur. Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor. Zaman zaman yabancı sporcuları ve sanatçıları toplantılara çağırıyor. Doğru bir şey. Parayla yapamadığınızı bu insanlarla yapıyorsunuz. Ülkemiz güzel bir ülke, hatalarımız da var. Bunları düzelteceğiz. İçe dönük hesaplaşmayı kavga etmeden yaparsak Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz. Etrafımızda düşmanlarımız varsa biz güçlü olacağız. Bu yüzden Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Trabzonspor'daki oyuncular da önemli. Tabii ki ben de Türk oyuncular oynasın istiyorum ama yabancı oyuncuların da oyunlarıyla ve davranışlarıyla bize katkı yapmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 23.4.2018 13:39
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