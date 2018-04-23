Şenol Güneş: Bugün herkes çocukluğuna döndü
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Güneş, "Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını anıyoruz. Bugün burada herkes çocukluğuna döndü" dedi.
"Hükümet de, siyasi partiler de insana hizmet etmek için uğraşıyor"
Sporcuların ve sanatçıların, hizmet etmek için daha çok çalışması gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Bugünkü hükümetin de, siyasi partilerin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler ve hükümetler, ülke insanına hizmette bulunabilmek için uğraşıyorlar. Bize düşen görev de, hükümetlerin bizden istediğini yapmaktır. Sanatın ve sporun, insanların nefes aldığı alan olduğunu düşünüyorum. Tabii sanatçıların ve sporcuların kendi işlerini yapması, düşüncelerini söylemesi önemli ama her şeyden önce ülkenin menfaati için çok çalışmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Ülkenin nimetlerinden faydalanıp, hainlik yapmak doğru değildir"
Takımın yenileme idmanı yaptığını söyleyen Şenol Güneş, "23 Nisan'da sanat camiasının yanı sıra kendi oyuncularımızın ve personelimizin çocuklarıyla birlikteyiz. Güzel havayı güzel birlikteliklerle devam ettiriyoruz. Herkes çocukluğuna döndü. Bazı sanatçı arkadaşlarla konuşurken, aynı çocukluk duygusuyla buraya geldiğini söyledi. Çocukluğa dönmekte fayda var. Hiçbir zaman aklımızı bir kenara bırakmayalım. Sevgiyi ve saygıyı unutmayalım. Gelecek günlere umutlarımızı, hayallerimizi, beklentilerimizi büyüterek devam edelim. Maalesef sıkıntılar var. Bazen farklı görüşler var. Sporda şiddet var. Bunları azaltmak için yine o işi yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Herkes kendi işine sahip çıkıp, sorumlulukları yerine getirirse başkalarının buna müdahale etmesine gerek kalmaz. Birey olarak mutlu oluyoruz ama ailelerimiz mutlu olursa daha mutlu oluyoruz. Kurumların da ülkenin de iyi olması gerekiyor. Ülkenin nimetlerinden faydalanan insanlarız. Ne görev verilirse onu yapmaya çalışacağız. Ülkenin nimetlerinden faydalanıp onlardan şikayetçi olmak, hainlik yapmak, zarar vermek haksızlıktır. Doğru da değildir. Bunu düzeltmek istiyoruz. Bunu da birlikte yapacağız" dedi.
"Kaliteli insan topluluğuyuz"
Takımdaki yabancı oyuncuların da kendi ülkelerinin bayraklarını alarak kutlamaya katıldığı hatırlatılan Şenol Güneş, "Biz bir futbol takımıyız ama kaliteli bir insan topluluğuyuz. Takımda her kesimden insan var. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte olan bir toplumuz. Beşiktaş da böyle bir camia. Kimseyi rengi ve ırkı itibarıyla dışlamamak lazım. Tarihimize bakarsak en güzelini yapan biziz. Herkesin birbirine selam verdiği dönemlerden geldik. Biraz hızlı ekonomik büyümeler sosyal büyümeleri geriye attı. Kültür erozyonuna neden oldu. Nereden geldiğimizi bilelim. Antrenmanda ve antrenman dışında davranışları önemli. O yüzden buradaki tesisi sosyalleştirmeye döndük. İnsanlar biraz nefes alsın, ortak değerleri yaşasın. Takımda 8 ülkeden oyuncular var. Dünyanın bir ucundan geldiler. Ülkemize geldiklerinde burayı tanıyorlar. Bundan daha iyi tanıtım yoktur. Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor. Zaman zaman yabancı sporcuları ve sanatçıları toplantılara çağırıyor. Doğru bir şey. Parayla yapamadığınızı bu insanlarla yapıyorsunuz. Ülkemiz güzel bir ülke, hatalarımız da var. Bunları düzelteceğiz. İçe dönük hesaplaşmayı kavga etmeden yaparsak Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz. Etrafımızda düşmanlarımız varsa biz güçlü olacağız. Bu yüzden Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Trabzonspor'daki oyuncular da önemli. Tabii ki ben de Türk oyuncular oynasın istiyorum ama yabancı oyuncuların da oyunlarıyla ve davranışlarıyla bize katkı yapmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 23.4.2018 13:39
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Şenol Güneş: Bugün herkes çocukluğuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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