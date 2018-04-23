Beşiktaşlı Pepe'den Quaresma'ya olay benzetme – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı 'den 'ya olay benzetme

    Beşiktaşlı <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'den <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>'ya olay benzetme

    Beşiktaş, Süper Lig 31. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

    1. 23.4.2018 14:51
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