İşte Şenol Güneş'in sağlık raporu!
Fotomaç, Şenol Güneş'in derbi akşamı götürüldüğü hastanede kendisi için hazırlanan ilk raporu ele geçirdi.
TRİBÜNLERDEN ÖZEL PANKART
Beşiktaşlı taraftarlar, Kadıköy'deki derbide yaralanan Şenol Güneş'e hem tezahüratlar hem de özel pankartlarla tam destek vermeye hazır. Beşiktaşlı taraftarların son iki sezonun şampiyonu olan teknik direktörlerine, hazırladıkları pankartların yanı sıra alkışlar ve yoğun tezahüratlarla destek vereceği öğrenildi.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
İşte Şenol Güneş'in sağlık raporu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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