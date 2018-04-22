İşte Şenol Güneş'in sağlık raporu! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    İşte 'in sağlık raporu!

    İşte <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in sağlık raporu!

    Fotomaç, 'in derbi akşamı götürüldüğü hastanede kendisi için hazırlanan ilk raporu ele geçirdi.

    Fotomaç, 'in derbi akşamı götürüldüğü hastanede kendisi için hazırlanan ilk raporu ele geçirdi. Raporda, "Kafasına sert cisim gelmesi ve sonrasında da düşme sonucu baş ağrısı şikayeti ile acil başvuru. Kafada saçlı deride cilt yaralanmasına bağlı dikiş atılmış" ifadelerine yer verildi.

    TRİBÜNLERDEN ÖZEL PANKART
    Beşiktaşlı taraftarlar, 'deki derbide yaralanan 'e hem tezahüratlar hem de özel pankartlarla tam destek vermeye hazır. Beşiktaşlı taraftarların son iki sezonun şampiyonu olan teknik direktörlerine, hazırladıkları pankartların yanı sıra alkışlar ve yoğun tezahüratlarla destek vereceği öğrenildi.
    1. 22.4.2018
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