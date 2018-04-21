Güneş’siz idman neşesiz geçti – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Güneş’siz idman geçti

    Güneş’siz idman neşesiz geçti

    Siyah-Beyazlılar, 'in istirahatte olması nedeniyle dünkü idmanı yardımcı hocalar ile yaptı.

    Siyah-Beyazlılar, 'in istirahatte olması nedeniyle dünkü idmanı yardımcı hocalar ile yaptı. Pazar günü evinde Yeni 'yı ağırlayacak olan , antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Futbolcuların olduğu gözlendi.
    1. 21.4.2018
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