Futbol teröristleri! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    teröristleri!

    <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> teröristleri!

    Türkiye Antrenörleri Derneği, F.Bahçe ile oynanan derbide 'in yaralanmasını sert bir dille eleştirdi.

    Türkiye Antrenörleri Derneği, F.Bahçe ile oynanan derbide 'in yaralanmasını sert bir dille eleştirdi. " teröristlerini şiddetle kınıyoruz" başlığı ile yapılan derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çirkin olaylar Türk futboluna kara bir leke olarak geçecektir. Türk futbolunun ve Türk Antrenörlüğünün en değerli isimlerinden biri olan, ülkemizi Dünya üçüncülüğüne taşımış, Avrupa'da büyük başarılar kazanmış Sayın hocamızın, futbol teröristi olarak adlandıracağımız kişi veya kişilerce hedef alınarak yaralanması, hocamızla beraber Türk Futbolunu da derinden yaralamıştır. Futbol terörizmini, teröristlerini şiddetle kınıyor ve bu gibi kişilerin futbol sahalarından uzaklaştırılacağına inanıyoruz."
    1. 21.4.2018
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