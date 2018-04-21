Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 21.4.2018 20:41
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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