Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Evkur maçına hazır

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Evkur <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> maçına hazır

    'in 30. haftasında yarın Evkur 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    'in 30. haftasında yarın Evkur 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde Ümraniye 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 21.4.2018 20:41
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