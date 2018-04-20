Yeni Malatyaspor’dan geçmiş olsun mesajı
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.
- 20.4.2018 12:56
-
Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 32
Yorum
KARTALL TALİSCAYA YAPILAN DİRSEK KIRMIZI KART VERİLMEDİ. GOL OFSAYT DİYE VERİLMEDİ
-
Maicon’a bir haller oldu!
Toplam 5
Yorum
CELAL BJK MACININ YILDIZI OLUR
-
Aziz Yıldırım: 3 Temmuz'un devamı bir senaryo
Toplam 32
Yorum
LAZER1903 birinci dakikadan itibaren her köşe atışında yabancı madde yağarken şimdi utanmasan Beşiktaşlılar yaptı diyeceksin daha beter olun.
Yeni Malatyaspor’dan geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.