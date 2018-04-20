Yeni Malatyaspor’dan geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    ’dan geçmiş olsun mesajı

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>’dan geçmiş olsun mesajı

    Evkur Kulübü, ile takımları arasında oynanan maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Açıklamada futbolun dostluk olduğu vurgulanırken, olayları çıkaranlara ise 'holiganlar' ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Evkur Kulübü'nün açıklamasında, "Gerçek taraftarını tenzih ederek futbolun "dostluk" ilkesine aykırı hareket ederek futbolu çirkinleştiren holiganları kınıyor, bu akşam oynanan maçında yaralanıp hastaneye kaldırılan Teknik direktör başta olmak üzere, Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
    1. 20.4.2018 12:56
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