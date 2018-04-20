Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şenol Güneş'i aradı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'i aradı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şenol Güneş'i aradı

    , 'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu

    , tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü 'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
    1. 20.4.2018 00:02
    2. Güncelleme: 20.4.2018 03:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şenol Güneş'i aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN