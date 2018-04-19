Quaresma’dan örnek hareket
Kemik kanseri olan Yusuf Örücü, Quaresma ile tanışmak istediğini söylemişti.
Kemik kanseri olan Yusuf Örücü, Quaresma ile tanışmak istediğini söylemişti. Portekizli yıldız da 14 yaşındaki taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Quaresma, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Seninle olabilmek için her şeyi yapacağım dostum. Güçlü ol" yazarak yakın zamanda bir buluşma olacağını gösterdi.
- 19.4.2018
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