Quaresma’dan örnek hareket – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ’dan örnek hareket

    Quaresma’dan örnek hareket

    kanseri olan , ile tanışmak istediğini söylemişti.

    kanseri olan , ile tanışmak istediğini söylemişti. Portekizli yıldız da 14 yaşındaki taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Quaresma, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Seninle olabilmek için her şeyi yapacağım dostum. Güçlü ol" yazarak yakın zamanda bir buluşma olacağını gösterdi.


    1. 19.4.2018
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