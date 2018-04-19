Beşiktaş bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.
- 19.4.2018 10:23
- Güncelleme: 19.4.2018 10:30
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 6
Yorum
yuksel-69-74 Cimbomluyum ama şu gerçek fatih terim turu kendi eliyle vermiştir.ve şampiyonlukta gitti zaten sittin sene olamaz .
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
onr Öldürmez süründürürler.
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UEFA’dan ‘iyi’ haber
Toplam 5
Yorum
YERDE GİREN ÇIKAN BİR OLUP MAKİNA GİBİ İŞLERDİ. BU KUPADA MAÇINDAKİ GS TAKIMINDA İKİ ÜÇ FUTBOLCU HARİÇ HEPSİ GÖNDERİLMELİDİR GS DAN. F . HOCA SEN BUNLARA NASIL KATLANIYORSUN. SENİN OLDUĞUN
Beşiktaş, Atiba ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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