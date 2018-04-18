Oğuzhan için Dortmund atağı

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup'un taliplilere her geçen gün artıyor.

İngiltere'den Arsenal, Tottenham, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerle ismi anılan Oğuzhan'a son taliplinin Borussia Dortmund olduğu bildirildi.



Alman basını Dortmund'un yeni bir teklif hazırladığını yazdı.