Oğuzhan için Dortmund atağı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Oğuzhan için Dortmund atağı

    Oğuzhan için Dortmund atağı

    ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 'un taliplilere her geçen gün artıyor.

    İngiltere'den Arsenal, Tottenham, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerle ismi anılan Oğuzhan'a son taliplinin Borussia Dortmund olduğu bildirildi.

    Alman basını Dortmund'un yeni bir teklif hazırladığını yazdı.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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