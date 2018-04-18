Hatalar sıralandı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Hatalar sıralandı

    Hatalar sıralandı
    Yarın akşam oynanacak derbisi öncesinde tartışmalar şimdiden başladı. bu sene F.Bahçe ile 3 kez oynadıkları maçlarda yapılan hakem hatalarını, "5 kırmızı kart, lehimize verilmeyen 2 penaltı, aleyhimize verilen 2 tartışmaları penaltı, 1 tane 77 cm'den verilmeyen golü, bir tane de 79 cm ofsayttan yenilen gol" olarak sıraladı.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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