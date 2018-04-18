19 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenebahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş dün yapılan antrenman sonrasında Cyle Larin'le özel olarak ilgilendi. Ddeneyimli çalıştırıcının Larin'e Fenerbahçe karşısında görev verebileceği öğrenildi.
Beşiktaş, kupa derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Oldukça neşeli geçen antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love katılmadı. Şenol Güneş antrenmanın sonunda Cyle Larin ile özel olarak ilgilendi. Larin'e yarım saat şut çalıştıran Güneş'in Fenerbahçe maçında Kanadalı yıldıza görev verebileceği öğrenildi.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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