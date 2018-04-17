Vida: Hiçbir yere gitmiyorum! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Vida: Hiçbir yere gitmiyorum!

    Vida: Hiçbir yere gitmiyorum!
    'a büyük umutlarla transfer edilen ancak Tosic'in yedeği konumuna düşen Domagoj Vida, basınında hakkında yer alan iddialara cevap verdi. Siyah-beyazlı takımda yeterince oynama şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve 'e döneceği ileri sürülen Hırvat stoper, "Her futbolcu gibi ben de oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Ancak birinci önceliğim diğer arkadaşlarım gibi takımı şampiyonluğa taşımak ve başarıda pay sahibi olmak. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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