Süleyman Seba ’nın hayatı ve anıları kitap oldu – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’nın hayatı ve anıları kitap oldu

    Süleyman Seba ’nın hayatı ve anıları kitap oldu

    'ın efsane başkanı ve Türk futbolunun unutulmaz ismi 'nın hayatı ve anıları kitap oldu.

    'ın efsane başkanı ve Türk futbolunun unutulmaz ismi 'nın hayatı ve anıları kitap oldu. Faik Gürses ve Gürel Yurttaş'ın yakın dostlarının anılarını alarak yazdığı "Süleyman Seba. Eski dostlar, anılar" kitabı 1 yıllık çalışmanın ardından çıktı. Bugün 14.00'te Beşiktaş Müzesi'nde başkan 'ın da katılacağı organizasyonda kitabın tanıtımı yapılacak.


    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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