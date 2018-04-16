İbre Kartal'a döndü!
Siyah-beyazlılar, ligde art arda kazanarak zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Hedef kayıpsız giderek şampiyonlukta ‘hat-trick’ yapmak
OTORİTELER NE DİYOR? MUSTAFA DENİZLİ
Beşiktaş'ın önünde kritik gözüken bir tek Galatasaray maçı var. Son iki haftadır oyun olarak çizgi Beşiktaş lehine döndü. Bu hafta puan olarak liderlik koltuğunda değil ama Beşiktaş'ın çizgisi yukarı doğru eğrildi. Bu Beşiktaş adına çok büyük bir avantaj sağlayacak.
OTORİTELER NE DİYOR? ALİ GÜLTİKEN
Beşiktaş'ın maksimum kazanabilecği 74 puan. Önünde bir derbi maçı var Zaten kazanırsa şampiyonluk için konuştuğumuz 73 puan barajının üstüne çıkacak. Kalan tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olur. İbre onu gösterecek. En yakın rakibi Başakşehir olur.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:27
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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