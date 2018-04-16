İbre Kartal'a döndü! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    İbre 'a döndü!

    İbre <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>'a döndü!

    Siyah-beyazlılar, ligde art arda kazanarak zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Hedef kayıpsız giderek şampiyonlukta ‘hat-trick’ yapmak

    Son 2 yılın şampiyonu , 'de Alanyaspor ve Göztepe'nin ardından Akhisar'ı da mağlup ederek iddiasını kuvvetlendirdi. Siyah- beyazlılarda artık tek hedef kalan 5 haftayı da 3 puanla tamamlayarak mutlu sona ulaşmak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yorucu fikstüründe hırpalanan , 'de sürpriz kayıplar yaşamıştı. Ardından toparlanan Kara ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alarak 'şampiyon' unvanını koruma umutlarını artırdı. Siyah-beyazlılar kalan 5 haftanın 3'ünü içeride (Y.Malatya, ve ) oynayacak. 2 deplasmanında G.Saray ve Osmanlı'ya gidecek. Otoriteler de 'ı bu fikstürle favori görüyor.

    OTORİTELER NE DİYOR? MUSTAFA DENİZLİ
    'ın önünde kritik gözüken bir tek Galatasaray maçı var. Son iki haftadır oyun olarak çizgi Beşiktaş lehine döndü. Bu hafta puan olarak liderlik koltuğunda değil ama Beşiktaş'ın çizgisi yukarı doğru eğrildi. Bu Beşiktaş adına çok büyük bir avantaj sağlayacak.

    OTORİTELER NE DİYOR? ALİ GÜLTİKEN
    Beşiktaş'ın maksimum kazanabilecği 74 puan. Önünde bir derbi maçı var Zaten kazanırsa şampiyonluk için konuştuğumuz 73 puan barajının üstüne çıkacak. Kalan tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olur. İbre onu gösterecek. En yakın rakibi Başakşehir olur.


    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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