Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : Hiçbir yere gitmiyorum

    Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum

    takımlarından 'ta forma giyen Hırvat stoper hakkında çıkan iddialarına cevap verdi.

    'a büyük umutlarla edilen ancak 'in yedeği konumuna düşen , basınında hakkında yer alan iddialara cevap verdi. Siyahbeyazlı takımda yeterince oynama şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve 'e döneceği ileri sürülen Hırvat stoper, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve çok iyi bir kadroya sahip. Her futbolcu gibi ben de oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Ancak birinci önceliğim diğer arkadaşlarım gibi takımı şampiyonluğa taşımak ve başarıda pay sahibi olmak. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:28
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