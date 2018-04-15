Hollanda’dan ‘Sude’ geldi!
Minik Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci, siyah-beyazlı takımın Hollanda'lı yıldızları Babel ve Lens'le buluşmak istemişti. Beşiktaş Kulübü, Sude'nin dileğine kayıtsız kalmadı. Hollanda'dan gelen Ekinci, İstanbul'da siyah-beyazlıların yıldız isimleri Babel ve Lens'le biraraya geldi. İki futbolcuyu karşısında görünce çok heyecanlanan Sude'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Babel ve Lens, Sude'ye yakın ilgi gösterirken, iki futbolcu, minik taraftarın formasını imzaladı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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