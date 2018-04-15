Hollanda’dan ‘Sude’ geldi! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    ’dan ‘Sude’ geldi!

    <a href="/index/hollanda?id=b839b8b1-7aa6-4ce6-a7ae-f7fc84043678" class="" rel="tag">Hollanda</a>’dan ‘Sude’ geldi!
    Minik taraftarı Sude Ekinci, siyah-beyazlı takımın 'lı yıldızları Babel ve Lens'le buluşmak istemişti. Kulübü, Sude'nin dileğine kayıtsız kalmadı. 'dan gelen Ekinci, 'da siyah-beyazlıların yıldız isimleri Babel ve Lens'le biraraya geldi. İki futbolcuyu karşısında görünce çok heyecanlanan Sude'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Babel ve Lens, Sude'ye yakın ilgi gösterirken, iki futbolcu, minik taraftarın formasını imzaladı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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