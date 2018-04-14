Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , kariyer rekoru kırdı

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>, kariyer rekoru kırdı

    'ın Hollandalı yıldızı , Akhisar deplasmanında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynarken, bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı ve kariyer rekoru kırdı

    'a transfer olduğu günden bu yana Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan ve siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla yeniden Hollanda Mili Takımı'na yükselen , Akhisar deplasmanında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 39 resmi karşılaşmada boy gösteren Babel, rakip fileleri 14 kez havalandırarak kariyer rekoru kırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo'dan 'a transfer olan ve forma giydiği 18 lig maçında 5 gol atıp 4 de asist yaparak siyah-beyazlıların elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hollandalı oyuncu, toplamda ise 13 gol atmayı başarmıştı. 'da 5 kez gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş ile de 'de 5, Avrupa Ligi'nde de 3 gol atarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşamıştı.

    DEPLASMANDAKİ SON 5 GOLÜN 4'Ü BABEL'DEN
    Bu sezon Beşiktaş forması altında oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışı içinde iddialı durumda olmasında büyük pay sahibi olan Babel, Akhisar karşısında attığı gollerle geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Deportivo ve Beşiktaş formasıyla 13 gol atıp 4 asist yapan Babel, Akhisarspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti ve kariyerinin zirvesine çıktı. Hollandalı futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'üne de imzasını attı. deplasmanında Beşiktaş 2-0 kazanırken, 2 gol de Babel'den gelmişti. deplasmanında siyah-beyazlı takım gol bulamazken, dün alınan 3-0'lık Akhisar galibiyetinde Babel yeniden sahneye çıktı ve son 3 deplasmanda atılan 5 golün 4'üne imzasını koydu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:25
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