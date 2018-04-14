Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Akhisar deplasmanında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynarken, bu sezonki gol sayısını 14'e çıkardı ve kariyer rekoru kırdı
DEPLASMANDAKİ SON 5 GOLÜN 4'Ü BABEL'DEN
Bu sezon Beşiktaş forması altında oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışı içinde iddialı durumda olmasında büyük pay sahibi olan Babel, Akhisar karşısında attığı gollerle geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Deportivo ve Beşiktaş formasıyla 13 gol atıp 4 asist yapan Babel, Akhisarspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti ve kariyerinin zirvesine çıktı. Hollandalı futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'üne de imzasını attı. Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş 2-0 kazanırken, 2 gol de Babel'den gelmişti. Başakşehir deplasmanında siyah-beyazlı takım gol bulamazken, dün alınan 3-0'lık Akhisar galibiyetinde Babel yeniden sahneye çıktı ve son 3 deplasmanda atılan 5 golün 4'üne imzasını koydu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:25
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Fenerbahçe'den Fellaini atağı
Toplam 3
Yorum
YAN KURULUŞ HUYUNDAN VAZ GEÇMİYOR YİNE AYNI TUTUM. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. BU TUTUM ÇERÇEVESİNDE FB FELLAİNİ YE TALİP.
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Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor
Toplam 1
Yorum
Hakan Sampiyonlar ligi vardi ilk yari
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Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
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