Asla yalnız bırakmayız! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Asla yalnız bırakmayız!

    Asla yalnız bırakmayız!

    Üst üste üçüncü şampiyonluğun hesaplarını yapan siyah-beyazlı taraftarlar Akhisar’da da takımlarını coşkuyla destekledi, galibiyetle keyiflendi

    Beşiktaşlı taraftarlar takımına güveniyor, şampiyonluğa inanıyor.. Sezon başından bu yana iç saha-dış saha demeden takımlarını yalnız bırakmayan siyah-beyazlılar, dün akşam da Akhisar deplasmanında tribünde yine 90 dakika boyunca susmadan desteğini verdi. 'in bitmesine kısa bir süre kala kızışan şampiyonluk yarışında özellikle tribün desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen teknik direktör , dün akşam kendilerini desteklemek için tribünleri dolduran taraftarları alkışlayarak kutladı. Maç öncesinde takımlarını tribüne çağırarak motive eden Beşiktaşlılar, Alvaro ve 'in golleriyle coşkusunu adeta ikiye katladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takımlarını ve 'i tribüne çağıran siyah-beyazlılar "Şampiyon" tezahüratlarıyla ezeli rakiplerine de göndermede bulundular
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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