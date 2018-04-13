Göçek’le 19. randevu – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Göçek’le 19. randevu

    Göçek’le 19. randevu

    'ın bugünkü Akhisar maçını yönetecek.

    'ın bugünkü Akhisar maçını yönetecek. Göçek, 'ın 18 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Göçek, Beşiktaşlı futbolculara 44 sarı, 5 kırmızı kart gösterdi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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