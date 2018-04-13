Beşiktaşlı yıldız geri mi dönüyor? – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı yıldız geri mi dönüyor?

    Beşiktaşlı yıldız geri mi dönüyor?

    'ta yedek kaldığı için mutsuz olan ve ile Tosic'in gerisinde kalan 'nın geri döneceği iddia edildi.

    'ta yedek kaldığı için mutsuz olan ve ile Tosic'in gerisinde kalan 'nın geri döneceği iddia edildi. Birkaç hafta önce 'in hocası Khatskevic'in 'yı ikinci kez aradığı ve kendisini takımında görmekten mutu olacağı söylediği belirtildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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