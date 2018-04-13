Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın saat 20.00’de Akhisar Belediye Stadyumunda yapılacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor ile Beşiktaş maçı öncesi Manisa’da otelde kampa giren Beşiktaş kafilesi ile gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Akhisar’da Beşiktaşlılar Derneği yeni hizmet binası açılışına katıldı.
FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Dernek binası açılışı öncesi giriş yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a sevgi seli olurken taraftarlar fotoğraf çekmek için adeta yatıştı. Açılış kurdelası sonrası Başkan Orman, taraftarların sunduğu formalara imzasını attı.
Açılış öncesi konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Akhisarlı Beşiktaşlı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olsun, Allah iyi günlerini göstersin, inşallah nice açılışlara nasip olur. İnşallah yarın da güzel bir şekilde gülere gideriz" dedi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:10
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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