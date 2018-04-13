Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Başkanı , Akhisar’da dernek binası açtı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, Akhisar’da dernek binası açtı

    ’in 29’uncu haftasında yarın saat 20.00’de Stadyumunda yapılacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor ile maçı öncesi ’da otelde kampa giren kafilesi ile gelen Beşiktaş Başkanı Akhisar’da Beşiktaşlılar Derneği yeni hizmet binası açılışına katıldı.

    Şehir Stadyumu yanındaki Akhisar Beşiktaşlılar Derneği yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelasını Başkanı ve Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu ve yönetim kurulu üyeleri yaptı.

    FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRDİLER
    Dernek binası açılışı öncesi giriş yapan Başkanı 'a sevgi seli olurken taraftarlar fotoğraf çekmek için adeta yatıştı. Açılış kurdelası sonrası Başkan Orman, taraftarların sunduğu formalara imzasını attı.

    Açılış öncesi konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Akhisarlı Beşiktaşlı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olsun, Allah iyi günlerini göstersin, inşallah nice açılışlara nasip olur. İnşallah yarın da güzel bir şekilde gülere gideriz" dedi.






    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:10
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