Davor Suker'den Beşiktaş'a ziyaret – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'den 'a ziyaret

    Davor Suker'den Beşiktaş'a ziyaret

    Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı , Kulübünü ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kulübü Başkanı 'ın, yönetim kurulu üyesi 'le birlikte 'i makamında ağırladığı belirtildi.

    Davor Suker ile bir süre sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Orman'ın, daha sonra konuğuna Vodafone Park'ı ve Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdiği ifade edildi.

    Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman'ın, Suker'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ettiği aktarıldı.




    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:21
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