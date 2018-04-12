Davor Suker'den Beşiktaş'a ziyaret
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, yönetim kurulu üyesi Umut Güner'le birlikte Davor Suker'i makamında ağırladığı belirtildi.
Davor Suker ile bir süre sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Orman'ın, daha sonra konuğuna Vodafone Park'ı ve Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdiği ifade edildi.
Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman'ın, Suker'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ettiği aktarıldı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:21
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Göztepe'ye terapi!
Toplam 1
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gittttttttttttt dem be laaaaaaaaaaaaaa
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İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..
Toplam 3
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arslan sarri süper hoca. gs gelsin isterim.fb ye gelsin isterim. futbolumuzun kalitesi artar.dan dun oyun değil sistem ve takım oyunu önemli olan.
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Göztepe'de savunma alarmı
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oyunaklıyok tamerin bir oyun planı yok..rakibe göre strateji de yok..
Davor Suker'den Beşiktaş'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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