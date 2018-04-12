Beşiktaş, İzmir'e geldi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi.
Taraftarlar, takım otobüsüne giden Beşiktaşlı futbolculardan imza alıp, fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Kafilede yer alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendisi için tezahüratta bulunan taraftarlara el salladı.
Beşiktaş'ta cezaları biten Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Vagner Love kafilede bulunmuyor. Geçen hafta Göztepe ile oynanan maçta bir gol atan Cyle Larin ise Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını tezahüratlarla havalimanından uğurladı. Beşiktaş, kara yoluyla Manisa'ya geçerek maç için kampa girecek.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:05
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
Beşiktaş, İzmir'e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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