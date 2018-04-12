Beşiktaş, İzmir'e geldi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    , İzmir'e geldi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, İzmir'e geldi

    'in 29. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , İzmir'e geldi.

    'in 29. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , İzmir'e geldi.

    Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi.

    Taraftarlar, takım otobüsüne giden Beşiktaşlı futbolculardan imza alıp, fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

    Kafilede yer alan Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendisi için tezahüratta bulunan taraftarlara el salladı.

    Beşiktaş'ta cezaları biten Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Vagner Love kafilede bulunmuyor. Geçen hafta Göztepe ile oynanan maçta bir gol atan Cyle Larin ise maçı kadrosunda yer almadı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını tezahüratlarla havalimanından uğurladı. Beşiktaş, kara yoluyla Manisa'ya geçerek maç için kampa girecek.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:05
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