Farkını göster Quaresma
Teknik direktör Güneş, cezası biten Portekizli yıldız Quaresma’yı Akhisar maçı için “Çık ve farkını ortaya koy” diye motive ediyor
İSABETLİ ORTA REKORTMENİ
SİYAH-beya zlılar hem kalan 6 hafta da hem de Akhisarspor maçında Ricardo Quaresma'dan patlama bekleniyor. 5 maçlık cezasını tamamlayan ve 5 haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen 80 orta ile hala "ligin isabetli orta rekortmeni" unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldızla ikili görüşmeler yapan tecrübeli teknik adamın, Ricardo Quaresma'ya "Çık ve kaliteni göster" dediği belirtildi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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