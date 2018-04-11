Farkını göster Quaresma – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Farkını göster Quaresma

    Farkını göster Quaresma

    Teknik direktör Güneş, cezası biten Portekizli yıldız Quaresma’yı Akhisar maçı için “Çık ve farkını ortaya koy” diye motive ediyor

    CUMA akşamı Akhisar deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in son oynanan maçında başarılı performans ortaya koyan Necip ve Medel ile cezaları sona eren Oğuzhan, Tolgay, Atiba arasından hangi iki futbolcuya 11'de görev vereceği konusunda tatlı bir sıkıntı yaşadığı ve futbolcuların antrenmanlardaki performansına göre son kararını vereceği kaydedildi.

    İSABETLİ ORTA REKORTMENİ
    SİYAH-beya zlılar hem kalan 6 hafta da hem de Akhisarspor maçında 'dan patlama bekleniyor. 5 maçlık cezasını tamamlayan ve 5 haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen 80 orta ile hala "ligin isabetli orta rekortmeni" unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldızla ikili görüşmeler yapan tecrübeli teknik adamın, 'ya "Çık ve kaliteni göster" dediği belirtildi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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