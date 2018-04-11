Ekonomik anlamda düzlüğe çıkıyorlar – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Ekonomik anlamda düzlüğe çıkıyorlar

    Ekonomik anlamda düzlüğe çıkıyorlar
    ÜST üste gelen iki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve bir de futbolcu satışları alt alta yazılınca 'ın ekonomisinde gözle görülür bir düzelme yaşanır oldu... Haziran 2017'den, 2018 Şubat'ının sonuna kadar olan 9 aylık dönemde Beşiktaş'ın kar hanesine 44.2 milyon TL yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde kar sadece 2.8 milyon TL'ydi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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