Akhisar biletleri 10 dakikada bitti – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Akhisar biletleri 10 dakikada bitti

    Akhisar biletleri 10 dakikada bitti
    Akhisar- maçının biletleri satışa çıktı. Cuma günü Akhisar Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları Batı kapalı 130 , Güney ve kale arkası 75 ve misafir takım 100 TL olarak belirlendi. taraftarı için ve Doğu tribünlerinde ayrılan kısımların tüm koltukları 10 dakika sonra tükendi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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