Mekan oynatıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Mekan oynatıyor

    Mekan oynatıyor

    , 'ta gole doyuruyor.

    , 'ta gole doyuruyor. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 52 resmi maçta 131 gol atarak 2.5 ortalama yakaladı; bu maçların 23'ünü 3 ve üzerinde gol atarak tamamladı. , Vodafone Park'taki son 13 karşılaşmada ise 44 gol atarak 3.3'lük ortalama tutturdu. Vodafone Park'ın golcüleri (23 gol) ile (21).
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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