Anderson Talisca'dan transfer açıklaması
Attığı gollerle Kartal'ı uçuran ve kısa sürede siyahbeyazlı renklerle özdeşleşen Talisca'nın takımda kalması için taraftarlar adeta kampanya başlattı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:09
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Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Toplam 5
Yorum
fatih kör fatih kardeş bi doktora gir gözlükşart sana
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Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 4
Yorum
luısao tercüme edermisin
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 4
Yorum
Adam gibi adam CR7 Futbolu özetlerden izlediğin belli.Senin övdüğün Messi, hem oyuncu hem insan olarak ancak C.Ronaldonun kramponlarının altındaki vidası olur
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