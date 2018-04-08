Dusko Tosic de dörtledi – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    de dörtledi

    Dusko Tosic de dörtledi

    Günün bir diğer yıldızı Tosic de yine bir duran topta meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

    Günün bir diğer yıldızı Tosic de yine bir duran topta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Tosic 64'te kullanılan kornerde iyi yükselip kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Bu sezon 21 maçta görev yapan Sırp futbolcu 4. golünü buldu. Tosic daha önce Bursa, Başakşehir ve G.Saray maçlarında gol atmıştı.

    ASİSTANLAR CANER VE BABEL
    Gol atanlar kadar asist yapanlar da öne çıktı. 'ya gol ortası yapan bu sezon ligdeki 6. asistini yaptı. Ayrıca Caner'in yaptığı son 6 asistin 5'i kafa golüne dönüştü. Gollerini izlemeye alıştığımız ise 'in golünün hazırlayıcısıydı. Hollandalı 87'de ise attığı golle perdeyi kapatan isim oldu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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