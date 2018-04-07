Mustafa Pektemek bu sezon 4. kez sahada
Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 73. dakikasında Negredo’nun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde forma giydi.
Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin 73. dakikasında İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon ligde 4. kez forma şansı buldu. Brezilyalı forvet Vagner Love'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması ve Negredo'nun yorulması sebebiyle Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilen forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 3 karşılaşmadan daha fazla sahada kaldı. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında 1 dakika, 20. haftadaki Bursaspor mücadelesinde 10 dakika ve 24. haftadaki Trabzonspor maçında 4 dakika sahada kalarak şimdiye dek 15 dakika forma şansı bulan Mustafa Pektemek, Göztepe maçında 17 dakika oyunda kaldı. Pektemek, 86. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:31
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
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