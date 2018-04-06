Oğuzhan bizi şampiyon yapar
Başkan Fikret Orman, sözleşmesi halen uzatılmadığı için son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Oğuzhan Özyakup'a sahip çıktı.
Stadyuma oyun alanı
Bilgisayar markası Lenovo, Vodafone Park Stadı'na profesyonel oyuncuların uğrak yeri olacak oyun alanı 'Lenovo Game On'u açtı. Başkan Orman, "Gençlerimize ve bir kez daha 'Come to Beşiktaş' ve 'Come to Vodafone Park' demek istiyorum" diye konuştu.
Enerji atağı
Fikret Orman, enerjiyle ilgili projeleri olduğunu belirterek, "Ümraniye'de futbol akademisi kuracağız. Burası rüzgar bölgesinde olduğu için rüzgar gülü kurmak istiyoruz ve bütün tesislerin enerji ihtiyacını karşılaşacağız" dedi.
ÇiFTETELLi OYNARIM
Siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, çok fazla teknoloji bağımlısı olmadığını söyledi. Başkan, kendisine yöneltilen, "Bilgisayarda hangi oyunu tercih ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Benim oynadığım tek oyun maç kazandıktan sonra çiftetelli... Çok teknoloji bağımlısı değilim. Çarpı ve bölmeleri bile elimle yapmaya çalışıyorum, çünkü zekamı çalıştırıyor" yanıtını verdi. Teknolojik gelişimlerin her gün yenilendiğini belirten Orman şöyle devam etti: "Teknolojiden kaçış yok. Yasaklamayla çocukları bir yerden uzaklaştıramıyoruz. Önümüzdeki sene derneklerimizle birlikte, her yerde çocukların spor yapacağı Beşiktaş'a ait basketbol, futbol gibi alanlar oluşturmaya başlıyoruz."
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Oğuzhan bizi şampiyon yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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