Oğuzhan bizi şampiyon yapar – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Oğuzhan bizi şampiyon yapar

    Oğuzhan bizi şampiyon yapar

    Başkan , sözleşmesi halen uzatılmadığı için son dönemin en çok konuşulan isimlerinden 'a sahip çıktı.

    Başkan; Oğuzhan'la ilgili çıkan transfer haberleri için, "Beşiktaş iyi gitmeye başlayınca kıskanmalar, alttan çekmeler ve karıştırmalar olabilir. Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyor ve bizim evladımız. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay Oğuzhan'a düşüyor. Son haftalardaki performansı da bunu gösteriyor. Beşiktaş'ın 3 defa şampiyonluk yaşayan oyuncusu olarak inşallah tarihe geçer. Ben diyorum böyle bir durum yok diye, Oğuzhan diyor böyle bir durum yok diye, ama ne olacak diye soruluyor. Yıldız oyuncularla ilgili bu tip konular, sezon sonu yaklaştıkça her zaman gündeme getiriliyor" yorumunu yaptı.

    Stadyuma oyun alanı
    Bilgisayar markası Lenovo, Vodafone Park Stadı'na profesyonel oyuncuların uğrak yeri olacak oyun alanı 'Lenovo Game On'u açtı. Başkan Orman, "Gençlerimize ve bir kez daha 'Come to Beşiktaş' ve 'Come to Vodafone Park' demek istiyorum" diye konuştu.

    Enerji atağı
    , enerjiyle ilgili projeleri olduğunu belirterek, "Ümraniye'de futbol akademisi kuracağız. Burası rüzgar bölgesinde olduğu için rüzgar gülü kurmak istiyoruz ve bütün tesislerin enerji ihtiyacını karşılaşacağız" dedi.

    ÇiFTETELLi OYNARIM
    Siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, çok fazla teknoloji bağımlısı olmadığını söyledi. Başkan, kendisine yöneltilen, "Bilgisayarda hangi oyunu tercih ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Benim oynadığım tek oyun maç kazandıktan sonra çiftetelli... Çok teknoloji bağımlısı değilim. Çarpı ve bölmeleri bile elimle yapmaya çalışıyorum, çünkü zekamı çalıştırıyor" yanıtını verdi. Teknolojik gelişimlerin her gün yenilendiğini belirten Orman şöyle devam etti: "Teknolojiden kaçış yok. Yasaklamayla çocukları bir yerden uzaklaştıramıyoruz. Önümüzdeki sene derneklerimizle birlikte, her yerde çocukların spor yapacağı Beşiktaş'a ait basketbol, futbol gibi alanlar oluşturmaya başlıyoruz."
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oğuzhan bizi şampiyon yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN