Oğuzhan bizi şampiyon yapar

Başkan; Oğuzhan'la ilgili çıkan transfer haberleri için, "Beşiktaş iyi gitmeye başlayıncaolabilir. Oğuzhan, Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyor ve bizim evladımız. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay Oğuzhan'a düşüyor. Son haftalardaki performansı da bunu gösteriyor. Beşiktaş'ınyaşayan oyuncusu olarak inşallah tarihe geçer. Ben diyorum böyle bir durum yok diye,diyor böyle bir durum yok diye, ama ne olacak diye soruluyor.ilgili bu tip konular, sezon sonu yaklaştıkça her zaman gündeme getiriliyor" yorumunu yaptı.Bilgisayar markası Lenovo, Vodafone Park Stadı'na profesyonel oyuncuların uğrak yeri olacak oyun alanı 'Lenovo Game On'u açtı. Başkan Orman, "Gençlerimize ve bir kez daha 'Come to Beşiktaş' ve 'Come to Vodafone Park' demek istiyorum" diye konuştu. Fikret Orman , enerjiyle ilgili projeleri olduğunu belirterek, "Ümraniye'de futbol akademisi kuracağız. Burası rüzgar bölgesinde olduğu için rüzgar gülü kurmak istiyoruz ve bütün tesislerin enerji ihtiyacını karşılaşacağız" dedi.Siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, çok fazla teknoloji bağımlısı olmadığını söyledi. Başkan, kendisine yöneltilen, "Bilgisayarda hangi oyunu tercih ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Benim oynadığım tek oyun maç kazandıktan sonra çiftetelli... Çok teknoloji bağımlısı değilim. Çarpı ve bölmeleri bile elimle yapmaya çalışıyorum, çünkü zekamı çalıştırıyor" yanıtını verdi. Teknolojik gelişimlerin her gün yenilendiğini belirten Orman şöyle devam etti: "Teknolojiden kaçış yok. Yasaklamayla çocukları bir yerden uzaklaştıramıyoruz. Önümüzdeki sene derneklerimizle birlikte, her yerde çocukların spor yapacağı Beşiktaş'a ait basketbol, futbol gibi alanlar oluşturmaya başlıyoruz."