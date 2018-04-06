Beşiktaş'ta planlar altüst! İşte Göztepe 11'i... – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'ta planlar altüst! İşte 11'i...

    Beşiktaş'ta planlar altüst! İşte Göztepe 11'i...

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz olurken 4'üncü hakemlik görevini Ali Şanaslan yapacak. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan Siyah Beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, oldukça eksik bir kadroya sahip olsalar da Göztepe'yi yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürmek amacında.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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