Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz olurken 4'üncü hakemlik görevini Ali Şanaslan yapacak. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan Siyah Beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, oldukça eksik bir kadroya sahip olsalar da Göztepe'yi yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürmek amacında.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:29
-
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
-
Bakan Osman Aşkın Bak'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
Whisperer Bu yasa da Aziz Yıldırım'ın yıllardır söylediği bir şeydi. Şu adamı zamanında dinleseniz, 3 Temmuz'ları 15 Temmuz'lar da izlemezdi ya, neyse
-
Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Kapakcı Keşke Aday olmasaydın Ağaoğlu,şehiri araplara satanlar takımıda araplara satsak kurtulsak diyor bu taraftara şehirde takımda ağır geliyor
Beşiktaş'ta planlar altüst! İşte Göztepe 11'i... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.