Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Yıldırım Demirören zamanında Beşiktaş'la yakın ilişkisi bulunan Jorge Mendes, Brezilyalı oyuncunun haklarını almak için harekete geçti. Mendes'in amacının Talisca'nın menajerlik haklarını alıp gelecek sezon Premier Lig'de oynamaya hazırlanan Wolverhampton'a götürmek olduğu iddia edildi.

İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Championship'te lider olan İngiliz ekibinde 5 oyuncunun menajerliğini yapan Mendes ayrıca takımın Portekizli Esprito Santo'nun da menajeri. Mendes'in hali hazırda Beşiktaş'ta Q7 ve Pepe'yle de menajerlik işleri devam ediyor. Talisca'nın menajeri ise F.Bahçeli Josef'in de menajerliğini yapan Brezilyalı Carlos Leite.