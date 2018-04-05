Talisca'ya Mendes kancası – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'ya Mendes kancası

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'ya Mendes kancası

    Siyah-beyazlılar Benfica kulübüyle yaptığı sözleşme gereği, 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon euro ödemesi durumunda sambacının bonservisini alabiliyor.

    'ta kiralık olarak forma giyen Anderson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce zamanında 'la yakın ilişkisi bulunan , Brezilyalı oyuncunun haklarını almak için harekete geçti. Mendes'in amacının 'nın menajerlik haklarını alıp gelecek sezon 'de oynamaya hazırlanan Wolverhampton'a götürmek olduğu iddia edildi.

    İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ
    Championship'te lider olan İngiliz ekibinde 5 oyuncunun menajerliğini yapan Mendes ayrıca takımın Portekizli Esprito Santo'nun da menajeri. Mendes'in hali hazırda Beşiktaş'ta Q7 ve 'yle de menajerlik işleri devam ediyor. Talisca'nın menajeri ise F.Bahçeli Josef'in de menajerliğini yapan Brezilyalı Carlos Leite.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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