Talisca'ya Mendes kancası
Siyah-beyazlılar Benfica kulübüyle yaptığı sözleşme gereği, 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon euro ödemesi durumunda sambacının bonservisini alabiliyor.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Yıldırım Demirören zamanında Beşiktaş'la yakın ilişkisi bulunan Jorge Mendes, Brezilyalı oyuncunun haklarını almak için harekete geçti. Mendes'in amacının Talisca'nın menajerlik haklarını alıp gelecek sezon Premier Lig'de oynamaya hazırlanan Wolverhampton'a götürmek olduğu iddia edildi.
İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ
Championship'te lider olan İngiliz ekibinde 5 oyuncunun menajerliğini yapan Mendes ayrıca takımın Portekizli Esprito Santo'nun da menajeri. Mendes'in hali hazırda Beşiktaş'ta Q7 ve Pepe'yle de menajerlik işleri devam ediyor. Talisca'nın menajeri ise F.Bahçeli Josef'in de menajerliğini yapan Brezilyalı Carlos Leite.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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